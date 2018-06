Nieuwe bewoners Utopia 2 betreden terrein

Vrijdag is de finale van Utopia 1, maar donderdagmiddag al komen de nieuwe inwoners het terrein betrekken en starten de opnames van Utopia 2. Zij krijgen hiervoor een terrein met een paar planken en boomstammen, 250 euro contant en een oud mobieltje met 25 euro beltegoed.

Het terrein is een hectare groot en groener dan Utopia 1. In het midden bevindt zich een vijver met een stuk of honderd vissen en wat kikkers. Het nieuwe Utopia begint met vijf inwoners. Later komen er om de zoveel tijd meer inwoners bij, totdat ze met z’n vijftienen zijn.

Op de livestream is donderdagmiddag te volgen hoe de vijf nieuwe Utopianen het terrein opkomen. Ieder van hen mag een kleine houten kist met spullen meenemen. Zij kennen elkaar niet en hebben ook geen contact met elkaar gehad over wat ieder van hen meeneemt. Het stormachtige weer van 31 mei zorgt niet voor een comfortabele start, maar er bevinden zich in ieder geval voldoende bliksemafleiders op het terrein.

Nieuwe inwoners

De vijf nieuwe inwoners zijn: Brandon (20), verkoopmedewerker met groene vingers. Hij ziet de moderne akker vol groenten en fruit al helemaal voor zich. Ook heeft Brandon een sterke handelsgeest.

Christel (44) is docent op een middelbare school en kunstenares. Christel wil een duurzaam Utopia met de juiste balans tussen mens en natuur. Mike (29) laat zich omschrijven als vrouwenliefhebber en hoofdmonteur elektricien. Hij ziet zichzelf als de ideale aanvoerder die Utopia gaat opbouwen.

John (56) is installatiemonteur. Het bouwplan voor Utopia heeft John al in zijn hoofd, nu moet hij de andere bewoners nog overtuigen. Horecamanager Jessie (20) is nog jong, maar nu al manager van een succesvolle lunchroom. Zij is er klaar voor om de touwtjes in handen te nemen en een succes te maken van Utopia.

Utopia 2 is vanaf maandag iedere werkdag op SBS6 te zien.