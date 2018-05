Mi Gente-zanger J Balvin treedt op tijdens Festival Pal Mundo Outdoor

Op het affiche van het grootste Latin en Caribean festival van Europa prijken verder Prince Royce, De La Ghetto, Jeon, Elvis Crespo, Mc Fioti, Stefflon Don, Toño Rosario en Guayacan Orquesta.

J Balvin is al sinds 2004 muzikaal actief, maar brak in 2014 wereldwijd door met de single 6 AM, die hij samen met Farruko maakte. Dat was het begin van een lange reeks hits, zoals X met Nicky Jam en Mi Gente. Laatstgenoemde single kreeg meer dan een miljard views op YouTube.

Nederlands tintje

In januari bracht J Balvin samen met Jeon en Anitta het nummer Machika uit. Die single heeft een Nederlands tintje aangezien de single geproduceerd is door de mannen van ChildsPlay en Chuckie. Vorige maand bracht J Balvin samen met Cardi B het zomernummer I Like It uit. Zijn nieuwe album Vibras verscheen afgelopen weekend.

Pal Mundo begon in 2014 in het Silverdome in Zoetermeer en verhuisde daarna naar Rotterdam Ahoy. Bij deze eerste lustrumeditie in het ArenaPark in Amsterdam gaat Festival Pal Mundo voor het eerst naar buiten.