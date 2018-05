Programma Ellen Hoog en Naomi van As start met 665.000 kijkers

Oud-hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As vormen een nieuw presentatieduo op SBS6.

In 24 uur mandekking gaan ze een dag lang op pad met een mannelijke bekende Nederlander. In de eerste uitzending liep het duo mee met André Hazes en bezochten ze onder meer een karaokebar. In de komende afleveringen trekken de dames op met mannen als Gerard Joling, Jandino Asporaat en Johnny de Mol.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was woensdag het enige programma met meer dan een miljoen kijkers. In totaal wist de nieuwsuitzending 1,4 miljoen kijkers te trekken. Na het journaal keken 941.000 mensen op NPO 1 naar DNA onbekend, dat daarmee het best bekeken programma was op primetime.

