Fred van Leer liep jarenlang rond met idee voor boek

"Ik heb al wel zeven, acht jaar geleden met iemand gezeten", aldus de stylist. "Maar het was het elke keer niet. Tot Kosmos Uitgevers vorig jaar zomer bij me aanklopte."

De totstandkoming van Leer van Fred was volgens de 41-jarige stylist een "heftig proces". "Ik heb een ghostwriter, daar ben ik heel eerlijk in, ik kan dit niet zelf. Dan ga je samen zitten en moet je jezelf blootgeven. En het was echt een rollercoaster, want ik kwam mezelf natuurlijk tegen. Je vertelt je verhaal, het wordt opgeschreven en dan lees je het terug. Ik heb vaak met een brok in mijn keel mijn eigen verhaal gelezen."

De stijlgids met persoonlijke verhalen is volgens Van Leer "een lekker makkelijk, luchtig, leuk boek" geworden. "Het is natuurlijk niet zo dat ik de stelling van Pythagoras uit ga leggen. Er staan veel plaatjes in, dus als je geen zin hebt om te lezen, kun je ook lekker bladeren."