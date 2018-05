'Harvey Weinstein wilde documentaire maken over zichzelf'

Bronnen zeggen tegenover Page Six dat Weinstein meerdere mensen in de filmindustrie heeft benaderd die hem kunnen helpen bij het maken van de documentaire. Weinstein zou gezegd hebben dat de documentaire uit moet komen als alles achter de rug is.

Een vertegenwoordiger van Weinstein ontkent het verhaal.

Het plan voor de documentaire is ontstaan nog vóór Weinstein zichzelf vrijdag aangaf bij de politie van New York. Hij is door de politie gearresteerd op verdenking van verkrachting, illegale seksuele handelingen, seksueel misbruik en seksueel wangedrag. Weinstein zelf weerspreekt alle beschuldigingen.