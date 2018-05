Facebook eist dat trailer Nederlandse film Redbad verwijderd wordt

Dat heeft producent Klaas de Jong zaterdag gemeld. De trailer van Redbad zou volgens Facebook "beledigend voor grote bevolkingsgroepen zijn", zo meldt de internetdienst in een brief aan de makers van de film.

De film gaat over de Friese held Radboud (Gijs Naber) die in de vroege middeleeuwen, met hulp van de Vikingen, strijd voerde tegen de christenen die hun geloof met harde hand opdrongen in de lage landen. Het verzet tegen het gedwongen bekeren tot het christendom is een belangrijk thema in de film.

"Vanuit ons Nederlandse perspectief is het verzet tegen het christendom geen groot issue", stelt De Jong. "Maar in de rest van de wereld is dat blijkbaar nog wel een enorm ding. Ik viel echt van mijn stoel: het is bizar dat Amerikanen nu willen gaan bepalen wat voor Nederlanders aanstootgevend moet zijn."

Gevoelige snaar

De makers hebben veel archiefonderzoek gedaan naar de Friese held Redbad om een film te maken die de geschiedenis recht doet. "Maar we hebben blijkbaar toch een gevoelige snaar geraakt", stelt De Jong. "Nog voordat iemand ook maar één scene heeft gezien, hebben we al honderden boze mails en brieven gehad dat we de geschiedenis geweld hebben aangedaan."

De Jong laat weten de trailer van Redbad niet aan te passen of te verwijderen. Eerder werden de rechten al verkocht aan de VS en diverse landen in het Midden-Oosten. Regisseur Roel Reiné, die de afgelopen tien jaar vooral in Hollywood werkte, draaide het historische epos afgelopen najaar in Nederland, Duitsland en Denemarken.