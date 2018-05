Esmée Denters maakt terugkeer in muziek met concert in Melkweg

De Nederlandse, die twaalf jaar geleden na een door miljoenen mensen bekeken 'optreden' op YouTube een samenwerking aanging met Justin Timberlake, scoorde hits met Outta Here en Love Dealer.

Maar aan de samenwerking kwam abrupt een einde en sindsdien leefde Denters in de anonimiteit in Londen. Ze werkte in een ijssalon en deed mee aan The Voice UK.

Nu is ze klaar voor haar comeback. De zangeres heeft tien zelfgeschreven nummers opgenomen en een zaal in de Melkweg in Amsterdam geboekt voor haar eerste concert in jaren.

Doorstart

"Het is jammer dat het zo gelopen is, maar voor mij is het ook wel nostalgie. Als dit niet allemaal was gebeurd, als ik deze ervaring niet had gehad, was ik een minder sterk persoon geweest." Het concert in de Melkweg moet een doorstart van haar carrière zijn.

"Ik wil dat mensen komen luisteren naar mijn muziek. In grote zalen staan. In Nederland, maar ook hier, in Londen", zegt Denters in het AD.

Het concert van Esmée Denters is op donderdag 28 juni in de Melkweg in Amsterdam. De kaartverkoop is al begonnen.