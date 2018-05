Georgina Verbaan en Youp van 't Hek in Verborgen verleden

Ook Karin Bloemen, Willie Wartaal en Kees Prins doen mee aan de serie. Soms zijn de verhalen in Verborgen verleden klein en privé, maar het komt ook voor dat het gekoppeld kan worden aan grote geschiedenisverhalen. Het programma is sinds 2010 te zien bij de publieke omroep.

Het nieuwe seizoen van Verborgen verleden start op zaterdag 8 september met de aflevering met Youp van 't Hek. Het is alweer het elfde seizoen van het programma, dat is gebaseerd op het Engelse format Who Do You Think You Are?.