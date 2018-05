Paramount annuleert zevende Transformers-film

Michael Bay regisseerde tussen 2007 en 2017 vijf films uit de reeks, die gebaseerd is op de speelgoedlijn van Hasbro.

Het succes van de reeks piekte bij de derde film, Dark Of The Moon, die wereldwijd meer dan 1 miljard dollar opleverde. Ook opvolger Age of Extinction deed het goed, maar The Last Knight uit 2017 wist maar net meer dan de helft van de opbrengst van zijn voorgangers binnen te harken.

Paramount gaat wel verder met het zesde deel uit de reeks, de spin-off Bumblebee. De film, met Hailee Steinfeld en John Cena in de hoofdrollen, komt in december uit en is een prequel van de rest van de reeks.