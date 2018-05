Michelle Williams speelt abortusactiviste in This is Jane

De film van Amazon Studios en Boys Don't Cry-regisseur Kimberly Peirce is volgens Deadline gebaseerd op het boek dat Laura Kaplan in 1995 schreef onder de titel The Story of Jane: The Legendary Underground Feminist Abortion Service.

Het verhaal gaat over een activiste die in de jaren zestig in Chicago een groep vormde die voorlichting en advies bood aan Amerikaanse vrouwen die een abortus wilden toen dat in de Verenigde Staten nog verboden was. De groep zou tot de legalisering van abortus in 1973 zo'n elfduizend abortussen hebben uitgevoerd.

Williams speelt de oprichter van Jane Collective, kortweg Jenny. De overige rollen zijn nog niet verdeeld en de datum van release is evenmin bekend.

De 37-jarige actrice Williams speelde recent in The Greatest Showman en I Feel Pretty. Momenteel is ze bezig met opnames van Venom en After the Wedding. Ook speelt ze de hoofdrol in de filmbiografie over Janis Joplin.