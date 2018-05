NPO Radio 2 in maart en april best beluisterde zender

Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Nationaal Luister Onderzoek.

Het is de eerste keer dat Radio 2 in deze tijd van het jaar zo hoog scoort. In december en januari had de zender ook het hoogste luistercijfer. De Top 2000 wordt in de laatste week van het jaar uitgezonden en trekt dan veel luisteraars naar de zender.

NPO 3FM is nog verder weggezakt. De jongerenzender van de publieke omroep kon in de maanden maart en april op een marktaandeel van 3,1 procent rekenen.

Dat is weer minder dan de de periode ervoor, toen het cijfer nog op 3,2 procent stond. Ter vergelijking: een jaar geleden stond het marktaandeel van 3FM nog op 4,8 procent.