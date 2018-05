Buitenlandse media schrijven over 'Israëlparodie' in Sanne Wallis de Show

Amerikaanse media als Newsweek en New York Post, de Britse BBC en diverse kranten in Israël maakten melding van de klacht van de Israëlische ambassade over het lied. "Nederlandse televisie zegt dat parodie niet antisemitisch is", kopt The Times of Israel.

BNNVARA, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Centraal Joods Overleg kregen van de Israëlische ambassade in Nederland een klacht over het lied. Het was een parodie op het nummer Toy, waarmee de Israëlische zangeres Netta vorig weekend het Eurovisie Songfestival won.

In de parodie, die werd uitgevoerd door Martine Sandifort, werd onder meer gezongen dat de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem binnenkort leeg zal staan en dat Palestijnse demonstranten door Israël met een Buk-raket worden beschoten.

BNNVARA liet weten dat "in Sanne Wallis de Show gebeurtenissen van de afgelopen week op satirische wijze worden besproken". Volgens de omroep is de parodie "nadrukkelijk geen aanklacht tegen de Joodse gemeenschap".

Protesten

Palestijnen protesteren sinds eind maart bij de Gazastrook omdat zij willen terugkeren in gebied van Israël. De protesten lopen regelmatig uit de hand en er vallen regelmatig dodelijke slachtoffers aan Palestijnse zijde.

Maandag 14 mei was het zeventig jaar geleden dat de onafhankelijkheid van Israël werd uitgeroepen. Dit leidde tot een voorlopig dieptepunt in de protesten; er werden tientallen Palestijnse demonstranten gedood en er raakten er meer dan duizend gewond.