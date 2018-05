Boney M. opent Libelle Zomerweek

Libelle verwacht 83.000 vrouwen die op het evenement kunnen winkelen, workshops volgen of aanschuiven in het Libelle nieuwscafé.

Daar worden de hele week prominenten verwacht, zoals Hugo Borst, minister Ingrid van Engelshoven, schrijfster Annejet van der Zijl en sportpresentator Henry Schut.

Verder treden Lange Frans, Diggy Dex en Charly Luske op. Dj’s als Barry Paf en Gijs Staverman draaien disconummers, afgewisseld met modeshows.

Disco Love

Extra aandacht is er dit jaar voor de mindervalide bezoekers. Maandag werd een recordpoging rolstoeldiscodansen ondernomen en succesvol afgesloten. Tijdens de poging dansten 37 rolstoeldansers 5 minuten.

"Het thema Disco Love moest natuurlijk geopend worden met een discodans", zegt hoofdredacteur Hilmar Mulder.

"Omdat Libelle graag haar lezers betrekt bij haar activiteiten, is er gekozen voor een gezamenlijke rolstoel discodans met tientallen deelnemers van verschillende rolstoeldansverenigingen. Hiermee willen we benadrukken dat Libelle Zomerweek rolstoeltoegankelijk was en is en ook dat we ons best zullen doen om de toegankelijkheid op dit vlak continu te verbeteren."