Bandoneonist en componist Carel Kraayenhof krijgt Edison Oeuvreprijs

De muzikant neemt de prijs in ontvangst op 6 juli in het Rotterdamse jazzpodium LantarenVenster.

Kraayenhof werd in 2002 in één klap beroemd door zijn vertolking van Adiós Nonino van Astor Piazzolla tijdens de kerkelijke inzegening van het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima.

Volgens juryvoorzitter Imme Schade van Westrum was Kraayenhof daarvoor al ontdekt. "Niemand minder dan de vader van de Nieuwe Tango, Astor Piazzolla, nodigde Carel Kraayenhof al in 1987 uit om naar New York te komen. Daar speelde de Nederlander op Broadway, in de musical Tango Apasionado samen met zijn grote voorbeeld."

Wereldtop

Kraayenhof behoort volgens de jury tot de absolute wereldtop in zijn vakgebied. De bandoneonist en componist wordt gevraagd door de meest uiteenlopende musici; van Herman van Veen tot Marco Borsato en André Hazes en van EnnioMorricone tot Yo-Yo Ma en Sting.

Dit jaar viert hij in de Nederlandse theaters zowel zijn jubileum als afscheid met 30 jaar Carel Kraayenhof Ensemble. Afgelopen maart maakte hij bekend te stoppen met het ensemble.

De Edison, een bronzen beeld, is de meest prestigieuze en oudste muziekprijs in Nederland, te vergelijken met de Amerikaanse Emmy Award. De uitreiking van de Edison gebeurt tijdens Edison Jazz/World 2018, dat onderdeel is van North Sea Round Town, het fringefestival van North Sea Jazz.

Tijdens dat festival brengt Kraayenhof samen met zijn ensemble een aantal nummers uit zijn oeuvre ten gehore.