Cabaretière Natascha Emanuels (78) overleden

Emanuels, die in 1939 in Zandvoort werd geboren, speelde onder meer in de eerste versies van Hair en Oh Calcutta in ons land.

In de jaren zeventig maakte ze vooral naam met haar zogeheten vrouwencabaret. Daarmee belichtte ze de positie van de vrouw tegelijkertijd kritisch en humoristisch. Een van de voorstellingen was Een traan voor elke roos, die in 1977 in première ging bij het Holland Festival. Aansluitend begon Emanuels met het regisseren van cabaret- en toneelgroepen en het begeleiden van jonge artiesten.

Daarnaast ging ze de theaters in met zelfgemaakte soloprogramma's over jazzlegendes Billy Holliday en Chet Baker.

In 2006 schreef Natascha Emanuels Afscheid van Amalia, een boek waarin ze het ziekteproces van haar moeder beschreef die aan alzheimer leed. Twee jaar later bleek zij hier zelf ook aan te lijden.