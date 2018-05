A'dam-EVA-acteur Rick Paul van Mulligen heeft rol in HBO-serie

De opnames van Grisse vinden grotendeels plaats in Indonesië en zijn deze week begonnen, maakten HBO en zijn agent dinsdag bekend op het festival van Cannes.

Grisse speelt zich af in de 19e eeuw in Nederlands-Indië. De serie vertelt over rebellen die in opstand zijn gekomen tegen een sadistische gouverneur. De groep krijgt vervolgens plotseling de controle over het garnizoensstadje Grisse. De cast bestaat uit een groot aantal internationale acteurs. Er zitten twee Nederlanders in de serie: Van Mulligen en Tom de Jong (Medisch Centrum West).

Het is de bedoeling dat Grisse dit najaar in première gaat op HBO Azië. Het is nog niet duidelijk of de serie ook in Nederland te zien zal zijn op Ziggo, die de programma's van HBO in Nederland verspreidt.

Het is de eerste grote buitenlandse rol voor Van Mulligen die momenteel in Indonesië is voor de opnames. De acteur studeerde in 2006 af aan de ArtEZ Hogeschool voor de kunsten in Arnhem; hij speelde drie seizoenen lang de homoseksuele vriend van Adam en Eva in de gelijknamige serie. In het theater speelde de Groningse acteur onder meer bij Toneelgroep Oostpool en het Nationaal Theater.