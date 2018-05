Melanie B zegt dat Spice Girls in september optreden geven

"De kogel is door de kerk", zegt Brown in Hello! Magazine. "Wij vijven kijken er enorm naar uit om weer op het podium te staan."

Geruchten dat de Spice Girls weer op gaan treden, doen met enige regelmaat de ronde. Mel B 'Scary Spice', Emma 'Baby Spice' Bunton en Geri 'Ginger Spice' Horner hebben regelmatig laten weten in te zijn voor een reünie, maar Victoria 'Posh Spice' Beckham en Melanie 'Sporty Spice' Chisholm toonden minder interesse.

Toch was het Mel C die in maart liet weten dat de Spice Girls weer bij elkaar zijn. "We zijn terug bij ons oude management uit de jaren negentig, Simon Fuller. We hebben het over toekomstige plannen." Sporty Spice benadrukte destijds wel dat er nog geen sprake was van nieuwe concerten.