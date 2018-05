Veel mensen lopen weg tijdens première film Lars von Trier in Cannes

Wel kreeg de Deense regisseur na afloop een staande ovatie van zes minuten.

De reden dat zoveel mensen wegliepen, moet volgens The Hollywood Reporter worden gezocht in de soms gruwelijke verminkingsscènes die in de thriller voorkomen.

De film gaat over een seriemoordenaar (gespeeld door Matt Dillon) die iedere moord beschouwt als een kunstwerk. Een van de mensen die wegliep twitterde: "Bruut. Aanmatigend. Om te kotsen. Mishandelend. Zielig".

Persona non grata

Het was voor het eerst sinds zeven jaar dat Von Trier weer lijfelijk in Cannes aanwezig was. De regisseur was jarenlang persona non grata, omdat hij in 2011 zijn sympathie voor Adolf Hitler uitsprak. De Deen zei toen tijdens een persconferentie over zijn film Melancholia begrip te hebben voor de nazi-leider, "ook al deed hij enkele verkeerde dingen".

The House That Jack Built wordt buiten competitie vertoond. Dat betekent dat de film, waarin naast Dillon ook Bruno Ganz en Uma Thurman meespelen, niet meedingt naar de Gouden Palm.

Wanneer de film in de Nederlandse bioscopen verschijnt, is nog niet bekend.