Parkpop strikt jazzmuzikant Roy Ayers voor vrijdagavond

Als grootste blikvanger heeft de organisatie de Amerikaanse jazzmuzikant Roy Ayers geprogrammeerd. De 77-jarige vibrafonist speelt die vrijdagavond met zijn band op het podium van het Paard.

Naast Parkpop Downtown is er op zaterdag Parkpop Saturday Night. Daar ligt de focus op hits uit de laatste decennia. In het Zuiderpark staan artiesten als Kim Wilde, Jason Donovan, Melanie C, Clouseau, De Dijk, Hot Chocolate en Gruppo Sportivo op het podium.

Voor het gratis toegankelijke festival Parkpop, dat op zondag 24 juni in het Zuiderpark plaatsvindt, strikte de organisatie onder meer BLØF, De Jeugd van Tegenwoordig, Danny Vera, The Fratellis, Roachford en The Analogues.