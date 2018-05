Paula van der Oest maakt weer Engelstalige thriller

De opnames beginnen half juli en vinden plaats in het Verenigd Koninkrijk en Italië.

De film vertelt over een man die op zoek gaat naar zijn vrouw, nadat ze samen met drie kinderen - onder wie een pasgeboren baby - spoorloos is verdwenen.

Hij vindt haar uiteindelijk in een oud vakantiehuis aan de Normandische kust, en beseft dat hij niets van haar, noch van haar verleden weet.

Mark van Eeuwen

De film wordt de eerste productie van het nieuwe Nederlandse productiehuis Levitate Film. Het bedrijf is opgericht door Van der Oest, Alain de Levita (voorheen NL Film) en acteur Mark van Eeuwen (Flikken Rotterdam, The Bodyguard).

Het drietal heeft de ambitie "een kwalitatief hoogstaand productiebedrijf te worden dat zich zowel richt op de nationale als internationale markt, met films en series over relevante thema's en onderwerpen die op een toegankelijke en originele manier tot leven zullen worden gebracht".

De Levita, die meer dan tien jaar aan het hoofd stond van productiehuis NL Film (Penoza, De Zaak Menten) werkte eerder samen met Van der Oest aan de films Tonio en Kleine IJstijd en de serie Moeder, ik wil bij de revue.

Van Eeuwen heeft een groot internationaal netwerk en gaat zich als executive producer vooral bezighouden met de financiering van nieuwe films en series.

Carice van Houten

"Het komt op een goed moment in mijn leven", stelt Van der Oest. "Na een groot aantal speelfilm te hebben gemaakt, en nog veel meer scenario's te hebben geschreven, leek het me wel een goed idee om alles te focussen binnen één productiemaatschappij. Alain heeft een grote staat van dienst en Mark is een energieke ondernemer."

The Bay of Silence is overigens niet de eerste Engelstalige film voor Van der Oest. Zij maakte eerder onder meer Black Butterflies met Carice van Houten. Haar komedie Zus & Zo werd in 2003 genomineerd voor een Oscar. Recent maakte ze Tonio en Lucia de B., die talloze onderscheidingen kregen.