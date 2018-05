Marvel werkt aan superheldenfilm met moslima in de hoofdrol

Kevin Feige, die de Marvel-blockbuster Avengers: Infinity War produceerde, onthulde tegenover de BBC dat eraan wordt gewerkt.

"Ms. Marvel is zeker soort van in de maak", aldus Feige. Miss Marvel is een 'moslimheld die is geïnspireerd door Captain Marvel'. "We hebben plannen voor de film zodra we Captain Marvel hebben geïntroduceerd aan de wereld."

Een film rondom Captain Marvel moet in 2019 in de bioscopen verschijnen. Het is de eerste superheldenfilm van Marvel waarin een vrouw de hoofdrol speelt. Actrice Brie Larson zal de rol vertolken.