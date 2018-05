Blauwe plekken voor zangeres SuRie na verstoord Songfestivaloptreden

De man bestormde tijdens SuRies optreden het podium en pakte haar microfoon af. "Voor de nazi's van de Britse media. Wij eisen vrijheid'', riep hij vervolgens.

Echt bang was de 29-jarige zangeres niet, vertelt ze in het tv-programma This morning. "Daar was geen tijd voor. De beveiliging greep hem net zo snel als hij bij mij was", aldus SuRie, die haar lichte verwondingen aan de kijkers liet zien. "Het zijn een paar blauwe plekken, maar het gaat goed met me."

SuRie kon na de korte onderbreking weer verder zingen en haar liedje afmaken. Van de Songfestivalorganisatie kreeg ze nog de kans om haar optreden over te doen, maar dat wilde ze zelf niet. De zangeres zag geen reden om nogmaals op te treden. SuRie werd op twee na laatste in de finale.