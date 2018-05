Na meer dan twintig jaar gaan Culture Club en Boy George weer samen toeren.

Culture Club, met naast Boy George ook Ron Hay, Mikey Craig en Jon Moss in de gelederen, had in de jaren tachtig wereldwijd succes met hits als Karma chameleon en Do you really want to hurt me. Daarna scoorde Boy George solo ook hits.

De kaartverkoop voor het concert begint vrijdag.