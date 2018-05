Zanger Lindsey Buckingham was niet van plan uit Fleetwood Mac te stappen

Tijdens een optreden in Californië gaf de artiest aan dat hij met pijn in zijn hart afscheid heeft genomen van de band waar hij tientallen jaren onderdeel van uitmaakte.

"Er zijn bepaalde fricties ontstaan binnen de band", zegt Buckingham volgens Billboard. ''Het beschadigde de sterke band die we met elkaar hadden opgebouwd in de loop der jaren. In die 43 jaar hebben we veel moeilijkheden overwonnen en hoogtepunten bereikt."

Vorige maand kwam het nieuws over de breuk tussen Buckingham en Fleetwood Mac naar buiten. De 68-jarige artiest maakte tussen 1975 en 1987 deel uit van de band en keerde tien jaar later terug. Hij behoort niet tot de oprichters van Fleetwood Mac, maar schreef wel grote hits als Go your own way, The chain en Big love.

Impasse

Volgens de overgebleven bandleden Stevie Nicks, Christine McVie, John McVie en Mick Fleetwood is Buckinghams vertrek te wijten aan het feit dat hij nog niet op tour wilde. "Hij wilde pas in november 2019 toeren", vertelde Nicks eind april aan Rolling Stone. "Dat is nog ver weg. Ik heb net solo zeventig shows gedaan en wanneer ik iets heb afgerond, wil ik direct door naar het volgende. Waarom zouden we stoppen? Dat wil ik niet."

Het leidde tot een impasse, waarna besloten werd om zonder Buckingham verder te gaan. Voormalig Tom Petty-gitarist Mike Campbell en Crowded House-frontman Neil Finn zijn aangesteld als zijn vervangers.