Doorstart voor serie Brooklyn Nine-Nine op NBC

Het zesde seizoen, met dertien nieuwe afleveringen, zal in Amerika dus te zien zijn op een andere zender.

In Nederland is Brooklyn Nine-Nine te zien op Comedy Central. De eerste vier seizoenen zijn ook te bekijken op Netflix. De serie, met in de hoofdrol Andy Samberg en Terry Crews, begon in 2013 en telt inmiddels negentig afleveringen. Het verhaal gaat over het fictionele 99ste district van de New York Police Department.

Brooklyn Nine-Nine won in 2014 twee Golden Globes. De sitcom werd uitgeroepen tot beste comedy- of musicalserie en Andy Samberg ontving een Golden Globe voor beste acteur in een komische serie of musical.