Designated Survivor stopt na twee seizoenen

Dit maakte Deadline vrijdag bekend.

Waarom ABC een streep door Designated Survivor zet, is niet bekend. In Amerika daalden de kijkcijfers dit seizoen wel. Het drama begon in 2016 veelbelovend met goede kritieken. Ook won de serie een Critics' Choice Award voor meestbelovende nieuwe serie.

Designated Survivor draait om minister Tom Kirkman, gespeeld door Sutherland, die plotseling president van de Verenigde Staten wordt als de president en alle andere kabinetsleden omkomen bij een aanslag op het Capitool. Kirkman was de 'aangewezen overlevende' (designated survivor).

De serie is in Nederland te zien via Netflix.