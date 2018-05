Raise vibration van Lenny Kravitz verschijnt op 7 september

De eerste single van Raise vibration, de langverwachte opvolger van Strut uit 2014, verscheen vrijdag. De videoclip bij het bijna acht minuten durende It's enough gaat om 17.00 uur in première.

"Ik heb genoeg van racisme. Ik heb genoeg van oorlog. Ik heb genoeg van de vernietiging van het milieu en de hebzucht en oneerlijkheid van wereldleiders", zegt de 53-jarige zanger over het nieuwe nummer. Het is volgens hem tijd dat "we weer op het juiste spoor komen".

Eerder vertelde hij dat na het afronden van zijn vorige tournee lange tijd zonder inspiratie zat voor een nieuw album. "Na een carrière van dertig jaar wist ik het ineens niet meer."

Kravitz speelt It's enough en andere nieuwe nummers volgende maand in Amsterdam. De zanger geeft op 24 juni een concert in de Ziggo Dome.