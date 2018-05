Renate Dorrestein wordt op Hemelvaartsdag in besloten kring begraven

Dorrestein publiceerde haar eerste roman Buitenstaanders in 1983. Er zouden er nog tientallen volgen. In 1997 schreef ze het Boekenweekgeschenk Want dit is mijn lichaam. Haar werk verscheen ook in het buitenland. Zo werd de roman Een hart van steen (1998) onder meer vertaald in het Engels, Spaans, Duits, Fins, Deens en Kroatisch.

Volgens haar uitgeverij is de vraag naar zowel oud als nieuw werk sinds haar heengaan fors gestegen. Ook is er druk gebruik gemaakt van de condoleanceregisters die in boekhandels en bibliotheken ter tekening zijn neergelegd. Ze voldoen echt aan een behoefte van veel Dorrestein-lezers, meldt een zegsvrouw.

Voor haar oeuvre kreeg de schrijfster in 1993 de Annie Romein Prijs, tegenwoordig de Opzij Literatuurprijs. Dorrestein is 64 jaar geworden.