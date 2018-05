Thomas Acda waakt ervoor 'opnieuw overwerkt' te raken

"Ik ga niet feesten met mijn jonge collega's na de voorstelling, maar naar huis", vertelt de 51-jarige Acda in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van het programma Volle zalen (NPO 2, 20.45 uur)

Acda stond als hoofdrolspeler van de musical Fiddler on the Roof soms zes keer per week op het podium en dat drie uur achtereen.

"Toen we én overdag moesten repeteren én 's avonds spelen dacht ik: dit ga ik niet redden. Toen ben ik gaan zwemmen. Nu zwem ik elke ochtend dat ik speel. Dat merk ik wel op het podium, het lijf is veel sterker", zegt de acteur tegen Cornald Maas.

Acda beschrijft een hoofdrol in een musical als "topsport". "Ik ben mij ervan bewust dat fit en gezond blijven onderdeel is van mijn werk."

Coke

Het zware tourschema van zijn band Acda en De Munnik eiste destijds zijn tol. "Ik zei tegen Paul: 'Nu snap ik waarom mensen aan de coke gaan, want waar moeten we in godsnaam de energie vandaan halen?' Toen hebben we geloof ik een maand afgezegd. Ik heb weken op bed gelegen."

Een paar jaar later, in 2015, stopten Acda en De Munnik er definitief mee.