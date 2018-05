Deels in Nederland opgenomen film Hitman's Bodyguard krijgt vervolg

Dat heeft producent Millennium Films op het festival van Cannes bekendgemaakt. De sequel gaat The Hitman's Wife's Bodyguard heten en moet over zo’n twee jaar klaar zijn.

In de eerste film moet superbodyguard Ryan Reynolds cynische kroongetuige Samuel L. Jackson naar het oorlogstribunaal in Den Haag zien te krijgen. Ondertussen probeert een leger aan huurmoordenaars van de Wit-Russische dictator Gary Oldman de twee mannen om zeep te helpen.

De actiekomedie, waarin ook Barry Atsma en Noortje Herlaar te zien waren, kreeg goede kritieken en bracht wereldwijd bijna 180 miljoen dollar op. Het is de bedoeling dat hoofdrolspelers Reynolds en Jackson terugkeren in het vervolg. Het is niet bekend of de film weer deels in Nederland gedraaid gaat worden.

Andere vervolgen die Millennium in Cannes heeft aangekondigd, zijn The Expendables 4, The Mechanic 3 en een nieuw deel in de Rambo-reeks.