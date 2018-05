Angela Groothuizen coach bij The Voice Senior

Een woordvoerder van RTL bevestigt dat Groothuizen de vierde coach wordt na Ilse DeLange, Marco Borsato en Ali B.

"Het zal je de laatste tijd veel gevraagd zijn, maar had je niet gewoon voor The Voice Senior gevraagd moeten worden?", vroeg Beelen, waarop Groothuizen een korte stilte liet vallen. "Omdat je een van de beste juryleden van Nederland bent. Altijd positief, maar wel kritisch. Dat past denk ik heel goed bij het programma."

Groothuizen antwoordde daarop aanvankelijk nog cryptisch. "We gaan het meemaken, het wordt binnenkort bekendgemaakt." Eerder was al uitgelekt dat lse DeLange, Marco Borsato en Ali B coaches worden bij The Voice Senior. "Leuk dat je het vraagt, ja ik doe mee", zei Groothuizen uiteindelijk.

Spin-off

In oktober werd bekend dat Talpa na een spin-off met kinderen werkt aan een seniorenvariant van The Voice. In de show komen alleen deelnemers van 65 jaar en ouder aan bod. Wanneer de show op televisie te zien is, is nog niet bekend.

Groothuizen zat tussen 2010 en 2012 in de jury van de oorspronkelijke versie van The Voice.