RTL volgt Waylon in documentaire over Eurovisie Songfestival

In de tweedelige documentaire is te zien hoe Waylon zich heeft voorbereid op het evenement, maakte RTL maandag bekend.

De twee delen worden op dinsdag- en woensdagavond rond middernacht uitgezonden. De tweede halve finale is op donderdag. Het festival zelf is te zien bij de NPO.

Momenteel staat Waylon niet gunstig in de peilingen, maar in de documentaire is te zien dat kritiek weinig invloed heeft op het zelfvertrouwen van de zanger. Hij stelt in de film dat "het er blijkbaar bij hoort dat er willekeurig op me wordt geschoten."

Uitzending

De oorspronkelijke documentaire is door RTL4 ingekort voor de uitzending. De versie in oorspronkelijke lengte en montage wordt na de uitzending online gezet op het YouTube-kanaal van Waylon.