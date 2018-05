Avengers: Infinity War brengt in recordtijd miljard dollar op

Het record was in handen van Star Wars: The Force Awakens, dat 2015 twaalf dagen nodig had om de grens van een miljard dollar te bereiken. Avengers deed dat in elf dagen.

De Marvelfilm verpulverde afgelopen week al talloze records. Zo had de film het beste openingsweekend ooit in de Verenigde Staten. Ook in de Nederlandse bioscopen is het een grote hit.

Momenteel is Avengers: Infinity War de op vier na succesvolste superheldenfilm. De andere vier zijn ook allemaal van Marvel-producties. Ook is het de vijftiende meest succesvolle film in het algemeen.

Krachten bundelen

In Avengers: Infinity War moeten superhelden uit het Marvel-universum hun krachten bundelen om te voorkomen dat megaschurk Thanos in het bezit komt van de zes 'infinity-stenen'. Als dit lukt, zal hij niet alleen de realiteit maar ook de tijd en ruimte naar zijn wil kunnen buigen.

De hoofdrollen worden vertolkt door onder meer Robert Downey jr, Chris Pratt, Chris Evans, Chris Hemsworth, Elizabeth Olsen, Zoe Saldana en Josh Brolin.