Reed Hastings gelooft in terugkeer Netflix-producties naar Cannes

Dat stelde hij donderdag tijdens een lezing in Lille, schrijft The Hollywood Reporter.

Cannes programmeerde vorig jaar voor het eerst twee films van Netflix in de competitie. Toen bleek dat Netflix de twee titels niet eerst in de bioscoop wilde vertonen, werd het reglement voor de Gouden Palm-competitie echter aangepast. Hierdoor wil Netflix dit jaar ook geen films meer buiten de competitie beschikbaar stellen voor Cannes.

"We houden nog steeds van het filmfestival", aldus Hastings. "Het festival is heel eerlijk en probeert een model te vinden dat voor beide partijen werkt. Ik weet dat we eruit gaan komen en op termijn terugkeren naar Cannes."

Fouten

De Netflix-baas ontkende ten stelligste dat zijn dienst als een soort stoorzender wil functioneren in het filmlandschap. "Ik weet dat we bij sommige mensen die naam hebben."

"En ik erken dat we soms fouten maken. We hebben onszelf in een lastiger situatie gemanoeuvreerd met Cannes dan we hadden gehoopt. Maar ons belangrijkste doel is en blijft het tevredenstellen van onze abonnees."