Black Panther heeft meeste nominaties MTV Movie Award

Black Panther maakt kans op zeven beeldjes, waaronder dat voor beste film, beste duo, beste held en beste schurk. Stranger Things is met zes nominaties de serie met de meeste kansen, maakte MTV donderdag bekend.

Andere films die mogelijk in de prijzen vallen, zijn Star Wars: The Last Jedi, IT, Avengers: Infinity War en Wonder Woman.

De awardshow kent veel opmerkelijke categorieën. Zo zijn er geen prijzen voor acteur of actrice, maar slechts een genderneutraal beeldje voor 'beste acteerprestatie'. Andere opvallende prijzen zijn er voor de beste kus, het beste duo, beste gevecht en beste 'scenesteler'.

De MTV Movie Awards worden sinds 1992 uitgereikt. De kijkers van de zender mogen de komende weken stemmen op hun favorieten. De uitreiking vindt 18 juni plaats.