Einde Grey's Anatomy volgens hoofdrolspeelster Ellen Pompeo in zicht

In een interview met US Weekly zegt Pompeo, die in de serie arts Meredith Grey speelt, dat zij samen met bedenkster Shonda Rhimes de knoop doorhakt over het einde van de serie. "We werken ernaartoe."

Eerder zei Rhimes nog dat Grey's Anatomy zou doorgaan totdat Pompeo er genoeg van zou hebben.

Dat moment lijkt nu aangebroken in het leven van de 48-jarige actrice, die moeder van drie kinderen is. "Ik wil meer betrokken zijn bij hun levens nu ze ouder worden. Ze hebben me meer nodig, deze wereld is zo'n gekke plek."

Produceren

Pompeo wil na vijftien seizoenen van de ziekenhuisserie achter de schermen gaan werken. "Ik vind produceren heel interessant, ik ben er dol op. Het is het ene na het andere probleem oplossen."

Toch zegt ze het acteren niet volledig vaarwel. "Ik zeg niet dat ik het nooit meer zal doen. Als het een geweldige kans is, grijp ik die natuurlijk."