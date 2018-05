Rossana Kluivert gaat straathonden redden voor reallifeserie op TLC

Kluivert zet zich al meer dan tien jaar in voor het welzijn van straathonden.

Komende zomer probeert ze met hulp van familie, vrienden en de eilandbewoners een eigen hondenopvang op Curaçao, genaamd Kluivert Dog Rescue Center, op te zetten. In de serie is te zien of dat lukt.

"Zoals jullie misschien wel weten, ben ik al jarenlang bezig om het dierenleed op de wereld te bestrijden", zegt Kluivert in een reactie. "En speciaal ook op Curaçao. Ik ga er echt alles aan doen om het hondenleed te stoppen." Hulp is daarbij van harte welkom, aldus Kluivert. "Samen staan we sterk."

De eerste aflevering is in het najaar op TLC te zien.