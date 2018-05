Tsjechische songfestivaldeelnemer gewond geraakt bij repetitie

De 22-jarige zanger maakte tijdens de act rond zijn lied Lie To Me een acrobatische sprong. Hij kreeg na afloop van de eerste repetities last van zijn rug en werd voor de zekerheid door de arts op het songfestivalterrein doorverwezen naar het ziekenhuis voor een check-up.

"Ik kan bevestigen dat ik gewond ben geraakt tijdens de repetitie en na een aantal uren werd de situatie alleen maar erger. Ik kan nu niet eens meer lopen", schrijft Josef. De Tsjechische zanger is doorverwezen naar een ander ziekenhuis in de Portugese hoofdstad. "Dank voor alle beterschapswensen en gebeden. We doen ons uiterste best om me snel weer op de been te krijgen."

Josef doet mee aan de eerste halve finale op dinsdag 8 mei en is vastbesloten op tijd opgeknapt te zijn. "Ik treed op, wat er ook gebeurt."