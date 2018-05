Rapper Hef wilde geen agent spelen in tweede deel Bon Bini Holland

"Ik wilde het eerst niet doen", zegt de Rotterdammer. "Maar Jandino Asporaat zei dat het belangrijk is voor kleine 'niggers' die ook politie willen worden."

"We kunnen wel weer blanken neerzetten, maar ik wil dat 'niggerkids' in de bioscoop ook denken: ik kan politieagent worden, ook dat is mogelijk voor mij", vertelt de artiest maandag in een interview met FunX-dj Fernando Halman op de website Nandoleaks.com.

Asporaat speelt ook een rol in de film. Eerder was Hef (echte naam Julliard Frans) al als acteur te zien in Gangsterboys, Valentino, Roffa en de serie Van God los.

"Deze rol staat heel ver van mij af", vertelt de rapper lachend aan Halman. Hef kwam in het verleden negatief in aanraking met de politie en rapte veel over het straatleven in Hoogvliet.

Gangstershit

De rapper hoopt met zijn rol "alle fucked up gangstershit" die hij heeft gedaan een beetje recht te zetten.

Bon Bini Holland 2 is het vervolg op de gelijknamige film uit 2015. Jandino Asporaat speelt in de film een oplichter die Curaçao moet ontvluchten omdat er een gevaarlijke crimineel achter hem aanzit. Bon Bini 1 was met meer dan 550.000 bezoekers een van de grootste Nederlandse bioscoophits van de afgelopen jaren.

Er is verder nog vrij weinig bekend over het vervolg, dat half december in de bioscopen te zien moet zijn.