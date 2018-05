Zangeres Lakshmi gaat op tournee

De tournee loopt van oktober tot en met maart. In de show belicht de jonge zangeres hoe moderne vrouwen van in de twintig zich staande kunnen houden in de mannenwereld.

De 25-jarige wordt door velen als een groot talent gezien. In korte tijd heeft ze veel indruk weten te maken met haar zogenoemde 'pop noir', popmuziek met een donker randje. Ze wordt geprezen door popkenners als Leo Blokhuis en Eric Corton.

Lakshmi was de afgelopen jaren veelvuldig te zien op festivals en poppodia. Ook was ze te zien bij DWDD en De slimste mens.

De première van Adem is op 7 november 2018 in De Kleine Komedie te Amsterdam. Voorafgaand aan de theatertour verschijnt in september het nieuwe album van Lakshmi.