Sopraan Tania Kross gaat in najaar theaters langs met solotournee

Kross zingt en vertelt over hits uit de afgelopen 850 jaar. "Van de middeleeuwen gaan we via barok, klassiek en romantiek door naar opera en jazz, blues, gospel, soul en pop, en niet te vergeten heavy metal, funkdance en hiphop", vertelt de mezzosopraan.

"Het repertoire zal bestaan uit Bach en Beyoncé, en alles wat daar tussen ligt."

De voorstelling is in november en december in heel Nederland te zien. De volledige speellijst wordt binnenkort bekendgemaakt.

Kross brak in 2017 door bij het miljoenenpubliek door als eerste operazangeres ooit mee te doen aan het televisieprogramma Beste Zangers.

Ze zong in grote concertzalen in onder meer Parijs, Salzburg en Wenen en in de Carnegie Hall in New York. De Nederlandse zangeres vertolkte onder meer de titelrol van Carmen in de Staatsoper Stuttgart en bij het prestigieuze Glyndebourne Opera Festival.