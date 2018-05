Biografie Remco Campert ligt eind augustus in de winkel

Het werk is geschreven door Mirjam Van Hengel. Zij sprak gedurende twee jaar wekelijks met Campert en kreeg inzage in zijn volledige archief.

Dat leidde tot "een portret van het leven en werk van een geliefde schrijver bij wie altijd te lezen is wat er op zijn pad terecht kwam". Het boek telt 512 pagina's.

Ter gelegenheid van de lancering van het boek vindt op 5 september een speciaal eerbetoon aan Campert plaats in theater De Kleine Komedie in Amsterdam. Hier zullen onder anderen Kees van Kooten, Jan Mulder en Frans van Deursen hun medewerking aan verlenen. De kaartverkoop gaat binnenkort van start.

Vurrukkulluk

De 88-jarige Campert kondigde begin maart vrij abrupt aan te stoppen met schrijven. "Hij is moe en oud en heeft genoeg geschreven", liet zijn familie via zijn uitgeverij De Bezige Bij weten. Er is geen directe medische reden om te stoppen met werken en er ligt geen nieuw materiaal van de schrijver meer op de plank.

Campert is dichter, columnist en schrijver. Sinds de jaren vijftig bouwde hij een aanzienlijk oeuvre op en ontving hij diverse onderscheidingen voor zijn werk. Bekende boeken zijn onder meer Het leven is vurrukkulluk uit 1961, dat dit jaar werd verfilmd, en Een liefde in Parijs uit 2004.