Makers De Kwis willen stoppen op hoogtepunt

"Na elk seizoen bespreken we tijdens een weekend in Frankrijk wat er beter kan. Tijdens de evaluatie van het vorige seizoen concludeerden we dat we niets leukers meer konden bedenken", vertelt Van der Laan.

"Zou het dan niet geweldig zijn om te stoppen nu het nog goed gaat? Nog voordat we bij de club van afgeserveerde tv-programma's horen? Laten we dat moment voor zijn en er met een knal uitgaan. Dat idee maakte iedereen enthousiast."

Zaterdag is de laatste aflevering van De Kwis te zien. Van der Laan, Joep van Deudekom, Jeroen Woe en Rob Urgert zetten er na tien seizoenen een punt achter. Het programma begon in 2011 als onderdeel van de zaterdagavondshow Pau!l van Paul de Leeuw en later bij Langs de Leeuw.

Sinds 2013 is De Kwis als zelfstandig programma te zien op NPO 1, met tegenwoordig gemiddeld 1.755.000 kijkers. Bekende onderdelen zijn de muzikale parodieën, de Spannende toon, de Inkwisitie en De lopende band.

Zaterdagavondmoment

Van der Laan noemt de reacties op het stoppen van het programma overweldigend. "Ik besef dat De Kwis voor velen echt een zaterdagavondmoment is geworden, zoals Kopspijkers dat vroeger voor mij was. Doen we er wel verstandig aan te stoppen? De beslissing op het hoogtepunt te stoppen betekent natuurlijk ook dat het nu goed gaat en dat stoppen vervelend is."

"De Kwis is een intensief programma. We gaan er met volle energie in, anders is het niet te doen. Het moet niet sleets worden, want we houden zielsveel van de show. We zijn altijd streng voor onszelf geweest door elkaar de vraag te stellen: hoe kan het beter?"

Satire

Het succes van de show is volgens Van der Laan e combinatie van de satirische terugblik op de week en amusement over de gast.

"We kunnen een inhoudelijk satirische grap maken over de situatie in Syrië en daarna op een absurde manier onze gast in het zonnetje zetten. De aflevering met Erica Terpstra behoort daarom tot mijn favorieten, toen hadden we de ideale combinatie te pakken. De ideale gast is voor ons iemand die een icoon is op zijn eigen vakgebied. Iemand waar wij zelf tegen opkijken, waar wij warm voor lopen."

Na de finale van De Kwis gaan Van der Laan en Woe samen verder in het theater. Na de zomer gaat hun voorstelling Pesetas in reprise. Van Deudekom en Urgert storten zich op de ontwikkeling van nieuwe televisieprogramma's. Eerder bedacht het duo Onder de tram, Tussen de oren en Het Instituut.

Concrete ideeën over een opvolger voor De Kwis zijn er volgens Van der Laan nog niet. Wie zaterdagavond te gast is in de laatste show houdt hij geheim.