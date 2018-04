Animatieserie van The Fast and the Furious op Netflix

DreamWorks gaat de serie voor Netflix maken, meldt Variety.

De animatieserie vertelt een nieuw verhaal over tiener Tony Toretto, die in de voetsporen van zijn neef Dominic 'Dom' Toretto wil treden. 'Dom' is in tegenstelling tot Tony al wel een bekend figuur in de racefilms. De rol werd in zeven van de acht films gespeeld door Vin Diesel. De acteur is als producent betrokken bij de animatieserie.

De Fast and the Furious-films hebben wereldwijd meer dan 5 miljard dollar in opgebracht en het einde is nog niet in zicht. De negende film komt uit in 2020 en de tiende, die de laatste moet worden, verschijnt een jaar later.