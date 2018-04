Ruim 2,4 miljoen tv-kijkers zien bekerfinale Feyenoord-AZ

Het rechtstreekse verslag van de wedstrijd bij Veronica was zondag met 1.482.000 kijkers het best bekeken tv-programma. Naar het live verslag op Fox Sports keken 941.000 mensen, goed voor een vijfde plek in de Dag top 25, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

In totaal 1.238.000 kijkers zagen bij Veronica direct na wedstrijd hoe Feyenoord op het veld van de Kuip de speciale versie van de beker in ontvangst nam. De trofee is voorzien van een gouden laklaag vanwege de honderdste editie van de bekerfinale.

Feyenoord won de KNVB-beker voor de dertiende keer. Maandagmiddag is de huldiging in de Kuip. In de vroege ochtend zijn daar al de eerste fans gearriveerd.

The Wall

Naar de eerste aflevering van spelshow The Wall bij SBS6, gepresenteerd door Winston Gerschtanowitz, keken zondagavond 890.000 kijkers. Het programma staat daarmee op plek 7 in de op 25 best bekeken programma's.

Sing It, met Nick & Simon, wist 701.000 kijkers te boeien. SBS6 heeft daarmee meer kijkers weten te trekken dan RTL4: naar de eerste aflevering van De jongens tegen de meisjes met Yolanthe Sneijder-Cabau in plaats van Chantal Janzen, keken 700.000 mensen.