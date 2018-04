Katja Herbers vindt Westworld haar heimwee 'meer dan waard'

"Vier jaar geleden ging ik naar de V.S. om het te proberen. Ik moest vanaf nul beginnen, want ik zat niet in een film die genomineerd was voor een Oscar. Ik had de mazzel dat ik een rol kreeg in Manhattan, een serie die ik twee jaar heb gedaan."

Daardoor is de actrice "blijven hangen", zegt ze. "Het is bijzonder om in Amerika te kunnen werken. En het werk dat ik tot nu toe heb mogen doen is opwindend. Dus dat weegt wel op tegen het missen van Nederland. Het is zoeken naar de balans tussen de opwinding van het werk en de behoefte om soms thuis te zijn."

Over haar rol in het tweede seizoen van Westworld, vanaf maandag ook in Nederland te zien bij Ziggo Movies & Series, kan ze nog niet te veel verklappen. Ze speelt de rol van Grace, een menselijke bezoekster van het Western-themapark.

Synopsis

"'De rollen zijn omgedraaid in het tweede seizoen van de serie. Het wordt duidelijk dat de mensen niet langer de baas zijn. De robots werden zich aan het eind van het eerste seizoen langzaam bewust van wat hen allemaal aangedaan werd. Dat pikken ze niet langer en ze komen in opstand. Dat is het moment dat mijn personage het park bezoekt, als er totale chaos heerst. Wat ik bijzonder vind is dat de sympathie van de kijker bij de robots ligt. Het verhaal van de serie is geen kleintje. Het gaat over hoe wij als mensen van de aardbol geveegd worden door artificial intelligence. Dat verhaal zal meerdere seizoenen beslaan."

Herbers vindt het een interessante denkexercitie dat de robots de macht overnemen. "Ik vind het heel bijzonder dat de serie vragen stelt waar we volgens mij mee te maken krijgen. De pas overleden Stephen Hawking waarschuwde al kunstmatige intelligentie de grootste bedreiging van de mensheid is. Dat is een angstig toekomstbeeld."

Voor Westworld bezocht Katja filmsets in Los Angeles en Utah. "De wekker ging soms om kwart voor drie 's ochtends, het is een uur rijden naar de set. Het is keihard werken en daar hou ik van. Het is heel anders dan in Nederland. In Amerika is de crew met driehonderd man zo groot, dat ik zeker niet iedereen heb ontmoet die meewerkt aan de serie."

Fan

"Ik was al fan van Westworld voordat ik mee mocht doen. Toen ik hoorde dat er een HBO-serie was waar Anthony Hopkins, Ed Harris en Jeffrey Wright aan meededen, was dat voor mij genoeg reden om te gaan kijken. Dat zijn niet de minsten! Vroeger had ik de stiekeme hoop te mogen spelen in zo’n steengoede Amerikaanse serie. Ik keek naar The Sopranos, Six Feet Under, Mad Men... Ja, dat vind ik wel erg leuk, dat dat gelukt is."

Herbers sluit niet uit dat haar volgende rol weer in Nederland is. "Ik heb nu even een auditiestop. Maar als Westworld uitkomt, ga ik weer verder met auditeren. Een bekende titel op je cv maakt het hopelijk gemakkelijker een andere rol te bemachtigen. Nederlandse filmtitels als Weg van jou zegt Amerikanen helaas niets."

Toneel wil de actrice ook graag weer doen. "Het probleem is alleen de planning. Toneel wordt al anderhalf jaar tevoren verkocht. Ik hoop het wel weer te gaan doen, maar het komende jaar niet. Ik heb wel auditie gedaan voor een stuk op Broadway. Maar wie weet is het volgende project weer in Nederland."

Heimwee

"Het werk in Amerika moet opwegen tegen de heimwee. Ik wil alleen in iets spelen waar ik dan ook echt trots op kan zijn. In Nederland kijk ik ook naar de kwaliteit van de scripts, maar sluit ik niet uit ook iets te doen wat ik misschien niet het allerbeste van het allerbeste vind. Want dan ben ik tenminste wel lekker thuis."