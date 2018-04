Rondé wint Schaal van Rigter voor meest gedraaide nummer

Rondé kreeg de prijs voor het nummer Naturally. 3FM-dj Domien Verschuuren reikte de onderscheiding donderdagochtend uit in zijn radioshow.

De Schaal van Rigter is vernoemd naar voormalig 3FM-dj Wim Rigter die veertien jaar geleden overleed. Eerdere winnaars van de Schaal van Rigter zijn onder anderen Chef’Special (2017), Douwe Bob (2016), Mr. Probz (2014) en Miss Montreal (2012).

Rondé werd in 2014 op de Herman Brood Academie gevormd rond zangeres Rikki Borgelt. De debuutsingle Run kwam in oktober van datzelfde jaar uit. In 2015 won Rondé de 3FM Talent Award.

De Schaal van Rigter is traditiegetrouw de eerste 3FM Award die wordt uitgereikt. De overige muziekprijzen worden op woensdag 5 september uitgedeeld in de AFAS Live in Amsterdam. Rondé verzorgt een van de optredens tijdens de awardshow. 3FM maakt de rest van de line-up binnenkort bekend. De kaartverkoop voor de show is begonnen.