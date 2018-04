Tweede seizoen Hazes-soap start met 660.000 kijkers

De kijkcijfers van zijn reallife-soap zijn voor André Hazes beter dan die van de spelshow So You Think You Can Sing, waar Hazes de presentator van is. Dat programma bleef op 459.000 kijkers steken.

De NPO deed woensdagavond goede zaken. DNA Onbekend en Het mooiste meisje van de klas trokken allebei meer dan 1,1 miljoen kijkers. De samenvattingen van de midweekse speelronde in de Eredivisie waren goed voor ruim een miljoen kijkers.

Het meest bekeken alternatief na de programma's op de NPO was Love Is In The Air op RTL4. In het programma, waarin Robert ten Brink families op afstand bij elkaar brengt, trok 677.000 kijkers.