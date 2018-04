Straight Outta Compton-regisseur F. Gary Gray maakt M.A.S.K.-film

De film is gebaseerd op de tekenfilmserie uit de jaren tachtig en de bijbehorende speelgoedlijn van actiefiguren en voertuigen. M.A.S.K. staat voor Mobile Armored Strike Kommand.

De tekenfilm ging over een team geheim agenten dat vocht tegen de criminele organisatie Venom. In totaal werden er 75 afleveringen gemaakt in 1985 en 1986.

F. Gary Gray is bekend van films als Straight Outta Compton en Fast & Furious 8. In maart werd bekend dat hij ook de nog titelloze spin-off van Men in Black gaat regisseren, met Chris Hemsworth en Tessa Thompson in de hoofdrollen.