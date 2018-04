Nielson gaat vanaf november clubs langs met nieuw album

De clubtour begint op 9 november in Middelburg en daarna doet de 28-jarige zanger onder meer Zwolle, Hilversum, Den Haag en Groningen aan.

Nielsons geboortestad Dordrecht zal geen onderdeel zijn van de tournee. "Ik heb al tien keer de vraag gehad waarom ik mijn hometown skip tijdens mijn clubtour", zegt de singer-songwriter op Twitter. "Ik was afgelopen december nog voor een speciale show in Bibelot Dordrecht. Nu zoek ik graag even andere steden op."

Het nog te verschijnen nieuwe album van Nielson is de aanleiding van de reeks optredens. Het is voor het eerst in ruim anderhalf jaar tijd dat de zanger nieuwe muziek uitbrengt. De eerste single Diamant verscheen begin maart.